Kırmızı pancar suyu, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek doğal besinler arasında öne çıkıyor. Bilimsel araştırmalar, içerdiği doğal nitratlar sayesinde kan damarlarının genişlemesini destekleyen bu içeceğin düzenli tüketiminin tansiyon değerlerinde düşüş sağlayabildiğini ortaya koydu.

TANSİYON HASTALARINDA OLUMLU SONUÇ VERİYOR

Araştırmalara göre, günde 250 mililitre kırmızı pancar suyu tüketmek, özellikle yüksek tansiyon hastalarında olumlu sonuçlar verebiliyor. 2022 yılında yapılan bir analizde, düzenli tüketimin büyük tansiyonu 5 mmHg'ye kadar düşürebildiği belirlendi.

KAN DOLAŞIMINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Uzmanlar, pancar suyunun sabah kahvaltıdan yaklaşık 30 dakika önce, aç karnına tüketilmesini öneriyor. İçeriğindeki nitratlar vücutta nitrik okside dönüşerek kan damarlarının gevşemesine ve kan dolaşımının kolaylaşmasına katkı sağlıyor. Bu maddelerin kandaki seviyesinin tüketimden yaklaşık üç saat sonra en yüksek düzeye ulaştığı ve etkisinin 10 saate kadar devam edebildiği belirtildi.

"İLAÇ YERİNE TÜKETİLMEMELİ" UYARISI YAPILDI

2019 yılında yapılan araştırmalarda da pancar suyunun tansiyon üzerindeki etkisinin düzenli tüketimle arttığı, iki ila dört haftalık süreçte büyük tansiyonda düşüş görülebildiği ortaya kondu.

Kırmızı pancar suyunun yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların yerine geçmediği vurgulandı. Özellikle tansiyon ilacı kullanan kişilerin düzenli tüketim öncesinde doktorlarına danışmaları, dengeli beslenme ve egzersiz gibi alışkanlıkları sürdürmeleri öneriliyor.