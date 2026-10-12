Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 30 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırma, kalp sağlığı ve beslenme ilişkisine dair yeni veriler ortaya koydu. Elde edilen bulgular, kardiyovasküler korumada orman meyveleri ve narın öne çıktığını gösteriyor.

Beslenme tavsiyelerinde sıklıkla yer alan portakal ve muzun besin değerleri korunmakla birlikte, kardiyovasküler koruma açısından farklı meyve türlerinin ön plana çıktığı bildirildi. Araştırmacılar, kan damarlarının genişlemesini sağlayan, inflamasyonu azaltan ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan flavanol maddesine odaklandı. Yeterli miktarda flavanol tüketen bireylerde kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskinin daha düşük olduğu kaydedildi.

ORMAN MEYVELERİ VE NARIN ETKİLERİ İNCELENDİ

Çalışmada öne çıkan meyveler ve tespit edilen etkileri şu şekilde sıralandı:

Orman Meyveleri (Yaban Mersini, Ahududu, Çilek, Böğürtlen): Lif ve antioksidan bakımından zengin olan bu meyvelerden özellikle yaban mersini, içerdiği antosiyanin pigmentleri sayesinde damar iç duvarı (endotel) fonksiyonlarını destekliyor. Yüksek antosiyanin tüketiminin erkeklerde miyokard enfarktüsü (kalp krizi) riskini düşürdüğü gözlemlenirken, narenciyelerdeki flavanonların ise inme riskini azaltmada rol oynadığı belirtildi.

Nar: Antosiyanin, kuersetin, kaempferol, ellajik asit ve tanen gibi polifenoller içeren narın ve nar suyunun, tansiyon değerlerini düşürmede etkili olduğu tespit edildi. Yapılan meta-analizler, nar tüketiminin sistolik kan basıncında (büyük tansiyon) düşüş sağladığını doğrularken, kolesterol üzerindeki etkilerine dair bulguların henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

UZMANLARDAN GENEL YAŞAM TARZI VURGUSU

Uzmanlar, söz konusu meyvelerin (yaban mersini, ahududu, çilek, böğürtlen, nar taneleri veya nar suyu) günlük beslenmeye eklenmesinin faydalı olacağını belirtmekle birlikte; tek başına hiçbir besinin mucizevi bir çözüm sunamayacağını vurguladı.

Kalp sağlığında genel beslenme kalitesi, fiziksel aktivite, uyku düzeni, tütün ürünlerinden uzak durulması, kilo kontrolü ve düzenli doktor takibinin belirleyici faktörler olduğu hatırlatıldı.