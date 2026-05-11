KAYSERİ 10. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KAYSERİ

10. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/33

KARAR NO : 2026/203

DAVACI-DAVALI : SEVİL GÜLER - 47********2

VEKİLİ : Av. ADNAN DANIŞ -

DAVALI- DAVALI : TALAT BERK GÜLER -18********2

DAVA VE BİRLEŞEN DAVA : Boşanma

DAVA TARİHİ : 30/09/2024

BİRLEŞEN DAVA TARİHİ : 14/01/2025

Davacı Sevil GÜLER tarafından, davalı Talat Berk GÜLER aleyhine boşanma davası açılmış, olup, mahkememizce Davalı Talat Berk GÜLER'in tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ve aynı zamanda mernis adresinin de olmaması sebebiyle "ADRESİ MEÇHUL" kabul edilerek, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilentarihli karar gereğince; "Asıl Davada Davacı- davalı kadının açtığı asıl davanın KABULÜ İLE: 47********2 TC kimlik numaralı davacı-davalı SEVİL GÜLER ile aynı yer 18********2 TC Kimlik numaralı davalı-davacı TALAT BERK GÜLER'inTMK 166/Igereğince BOŞANMALARINA, Karar kesinleştiğinde iki örneğinin Nüfus Müdürlüğü' ne GÖNDERİLMESİNE, 492 Sayılı Yasa gereğince 732,00-TL harç alınmasına; davacı- davalının dava açarken peşin olarak yatırdığı 427,60-TL den mahsubu ile eksik kalan 304,40-TL harcın davalı- davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA, Davacı- davalının yaptığı 427,60-TL başvurma harcı, 427,60-TL peşin harç ve 58.258,50-TL tebligat ve ilan ücretlerinden ibaret toplamda 59.113,70-TL yargılama giderinin davalı- davacıdan alınarak davacı- davalıya VERİLMESİNE, -Davacı- davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T gereğince belirlenen ve takdiren 45.000-TL vekalet ücretinin davalı- davacı erkekten alınarak davacı- davalı kadına VERİLMESİNE, Birleşen Davada Davalı- davacı erkeğin açtığı karşı davanın REDDİNE, Davacı- davalı kadının kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.Tgereğince belirlenen ve takdiren 45.000-TL vekalet ücretinin davalı- davacı erkekten alınarak davacı -davalıya kadına VERİLMESİNE, Dair; davacı- davalı asil ve vekilin yüzlerine karşı davalının yokluğunda; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde, istinaf başvurusununhakim havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluylamahkememize veyamahkememize gönderilmek üzereen yakınAile Mahkemesi'neveya bu sıfatla görev yapan mahkemeye verilerek ilgili Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinafyolu açık olmak üzereyapılan açık yargılama sonunda karar verildi." TK 31. Maddeye göre ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza 7201 sayılı yasanın 28.maddesi uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21/04/2026

