KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/293 ESAS

DAVALI: ORHAN ÇAĞRI BEKAR (TC: 17320969344)

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalının davacı banka ile akdettiği Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi kapsamında kullandığı ticari kredi kartı ve taksitli ticari kredi; Ek Hesap Sözleşmesi uyarınca kredi ek hesap nedeniyle davacı bankaya borçlu olduğunu, süresinde borçların ödenmemesi üzerine borçların ödenmesi için ihtarnameler gönderilmiş ise de sonuç alınamadığını, davalı borçlular hakkında Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi, 2025/5260 Esas sayılı dosyasından ilamsız takip başlatılmış olduğunu, borçlunun takibe itiraz ettiğini, takibin icra dairesince durdurulduğunu, Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi, 2025/5260 Esas sayılı dosyasına vaki tüm itirazlarının iptalini, itiraza uğrayan tüm alacaklar yönünden takibin kaldığı yerden devamına, haksız ve kötü niyetli olarak itiraz eden davalı aleyhine % 20 icra inkâr tazminatına hükmedilmesine yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz dosyasında yukarıda ismi geçen davalıya tebligat çıkarılmış, ancak tebligatın yapılamadığı anlaşılmıştır. Davalının mernis adresinin bulunmaması da dikkate alınarak dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK' nun 317/2 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, kesin süre içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde HMK' nun 128/1. Maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar(ret) etmiş sayılacağınız ve HMK' nun 318.maddesi gereğince deliliniz olan belgeleri cevap dilekçenize ekleyerek sunmanız, başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, ön inceleme duruşmasına kadar sunulmayan delil ve belgelerin ön inceleme duruşmasından sonra ibraz edilemeyeceği hususu, sulh olma konusunda hazırlık yaparak belirlenen gün ve saatte duruşmaya katılmanız, geçerli bir özrünüz olmadan gelmediğinizde yokluğunuzda duruşma yapılacağı ve karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ile iş bu dava dosyasının ön inceleme duruşmasının 21/10/2026 günü saat 09:06'a bırakıldığı işbu ilanın dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.25/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02498733