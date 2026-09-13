KAYSERİ 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. KAYSERİ 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1170 Esas

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında; Davaya konu 78******38 TC kimlik numaralı, muris MEHMET GÖVEÇ'in İş bankası, Vakıfbank, Şeker Bank, Halk Bank ve Ziraat Bankası nezdinde bulunan nakdi paranın üzerinde bulunan iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesine ilişkin davacılarHikmet Göveç, Tuğba Yeşil ve Ercan Göveç tarafından Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası açılmakla davalı Kenan Göveç'in tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup, Kayseri 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/1170 Esas sayılı dosyasının duruşma gününün 16/09/2026 günü saat 09:40'a bırakılmış olduğu ve TMK 644'e göre 2 haftalık süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri süremediğiniz veya paylaşma davası açmadığınız takdirde istem konusu mal üzerinde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği hususu ilanentebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02547769