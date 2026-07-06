Kayseri'de ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan hakkında 16 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü R.M.C. (30), polis tarafından yakalandı.
Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan R.M.C.’yi yakaladı. Firari hükümlü R.M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.