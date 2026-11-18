Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen A.K. yönetimindeki 38 RV 332 plakalı hafif ticari araç, B.Y. idaresindeki 28 ADE 075 plakalı otomobil, S.D.’nin kullandığı 38 D 0997 plakalı minibüs ve Ş.S. yönetimindeki 38 PU 649 plakalı cip çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.K. ile aynı araçta bulunan M.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.