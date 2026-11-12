Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana gelen olayda, 70 yaşındaki bir kişi otomobilinin içerisinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.
Olay, OSB 14'üncü Cadde üzerinde yaşandı. 42 FHY 03 plakalı otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, araçta bulunan Hacı Bekir A. (70) isimli kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekiplerinin otomobilde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kayseri Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
İlk değerlendirmelerde Hacı Bekir A.'nın kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanması beklenirken, soruşturma başlatıldı.