Olay, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Bölükbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen S.K. ile F.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. F.K. HASTANEYE KALDIRILDI Kavga sırasında F.K., akrabası S.K. tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen S.K.’nin işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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