Olay, saat 00.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali T., kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişi veya kişilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.