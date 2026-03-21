Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Mimarsinan Mahallesi Düşünce Sokak’taki üç katlı bir binanın en üst katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dairenin salon kısmını sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan etkilenen iki kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.