Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kaza, Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ İhbarın yapılması üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 20 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kayseri'deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.