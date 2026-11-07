Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faizsiz kredi dolandırıcılığı, çevrimiçi müstehcenlik ve yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda faizsiz kredi dolandırıcılığı suçundan 9, çevrimiçi müstehcenlik suçundan 8 ve yasa dışı bahis suçundan 9 kişi olmak üzere toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERDEN 17’Sİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.