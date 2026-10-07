Kaza, saat 19.00 sıralarında Develi ilçesi Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahri Yılmaz yönetimindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi, Ö.S. idaresindeki 38 P 7782 plakalı diğer işçi servisi ve M.A.’nın kullandığı iş makinesi çarpıştı.
Çarpışmanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SERVİS ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, servis sürücüsü Bahri Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 15 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kayseri’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.