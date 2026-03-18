Kayseri’de, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Z.Ç.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda firarinin saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Z.Ç., cezaevine teslim edildi.