Kayseri-Develi yolunda akşam saat 21.00 sıralarında ölümle sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 38 AEF 580 plakalı hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, içeride bulunan yolcular araçların içinde sıkıştı. Kazada 21 yaşındaki A.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

SÖNDÜRME VE KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan müdahalelerle bulundukları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren A.Ö.’nün cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.