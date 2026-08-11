Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda gerçekleştirdikleri çalışma sırasında şüpheli hareketlerde bulunan M.C.E.'yi (26) durdurdu.
Yapılan kimlik ve GBT kontrolünde M.C.E.'nin, “dolandırıcılık” ve “yağma” suçlarından toplam 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Cezaevine teslim edildi
Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.