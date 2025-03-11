Kayseri'de, 'tırnakçılık' olarak tabir edilen el çabukluğu yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen G.K. (16) ile D.K. (14) yakalandı. 31'er adet suç kaydı bulunan şüphelilerin hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Talas ilçesinde 'Bir iş yerinde tırnakçılık yöntemiyle yapılan hırsızlık' olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını G.K. ile D.K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 31'er adet suç kaydı olduğu öğrenilen G.K. ile D.K., polis merkezine götürüldü.

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, para bozdurmak bahanesi ile verdikleri yüksek değerli paranın üzerini alırken el çabukluğu ile hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü