Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı Sözcü Spor'da... Ligde oynadığı 28 mücadelede 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada bulunuyor. Son lig maçında Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Zecorner Kayserispor ise haftaya 23 puanla 16. sırada girdi. Son 5 maçta 1 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu: Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Katongo, Dorukhan, Bennasser, Makarov, Furkan, Cardoso, Chalov. Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Guendouzi, Kante, Talisca, Nene, Kerem, Cherif. FENERBAHÇE’DE 8 İSİM SARI KART SINIRINDA Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

