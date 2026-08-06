Olay, 4 Temmuz saat 03.00 sıralarında Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak’ta meydana geldi. İnşaatın arkasında Hacı Alan (44) ile R.C.A. (31) ve S.K. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Hacı Alan, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Alan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE DEFNEDİLDİ

Hacı Alan’ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Alan, şehir mezarlığında toprağa verildi.

İHA DESTEKLİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin saklandıkları adrese İHA destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda R.C.A. ile S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.