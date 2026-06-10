Kayseri’de etkisini artıran sağanak yağış, Melikgazi ilçesinde istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olay, saat 15.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi’nde meydana geldi. Yoğun yağışın ardından cadde üzerindeki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Duvarın çökmesiyle birlikte kopan taş ve toprak yığınları, aşağı kotta bulunan bir evin bir kısmına ve çevredeki alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası risklere karşı duvarın bulunduğu yolu araç trafiğine kapatırken, bölgede temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

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