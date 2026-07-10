Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ile Teknik-Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonucunda, kentte makinalarla sigara dolumu yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.E., K.E., E.A. ve E.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 250 bin makaron, 20 bin paket kaçak sigara, 175 elektronik sigara ve 3 elektrikli sigara dolum makinası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. ve K.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.A. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.