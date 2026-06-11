Kaza, saat 17.00 sıralarında Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.B. yönetimindeki otomobil ile H.T. idaresindeki otomobil, Gergeme Mahallesi’ndeki kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine, polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. YARALILAR HASTANE KALDIRILDI Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası araçlardaki üç kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.