Kayseri’nin Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saat 20.00 sıralarında iki aracın karıştığı ölümcül bir zincirleme olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.O. idaresindeki 42 ASC 593 plakalı minibüs ile R.M. yönetimindeki 38 APT 597 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından olay yerinde sürücüler ve yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ETRAFA ÇARPTI

Olay yerine ulaşan emniyet güçlerinin müdahalesiyle taraflar arasındaki tartışma sonlandırıldı. Kazaya ilişkin işlemlerin yapılması ve emniyete götürülmek istenmesi üzerine minibüs sürücüsü R.O., aracıyla olay yerinden ani bir manevrayla kaçma girişiminde bulundu. Sürücü R.O., aracı hızla sürdüğü esnada olay yerinde bulunan Faruk Utgan, İ.K. ve görevli polis memuru M.M.Ç.’ye çarptı. Kaçışını sürdüren minibüs, polis ekiplerinin aracın lastiklerine ateş etmesi sonucu durdurulabildi. Sürücü R.O. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın hemen ardından kaza mahalline sevk edilen acil sağlık ekipleri, minibüsün çarptığı yaralılara ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Faruk Utgan ile diğer yaralılar İ.K. ve polis memuru M.M.Ç., ambulanslarla ivedilikle Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Faruk Utgan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü R.O. ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.