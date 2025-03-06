Ucuz ve ücretsiz gıda kuyruklarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez metrelerce uzayan kuyruğun adresi Kayseri… Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Camii altında hizmet veren Kayseri Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Ramazan ayı için ücretsiz ekmek dağıtılacağını duyurdu.

Haberi alan yüzlerce vatandaş oruçlu olmalarına rağmen saatlerce kuyrukta bekledi. Metrelerce uzayan kuyrukta bekleyenlerin büyük bir bölümünün emekliler olması da dikkat çekti.

UZUN KUYRUK KARESİNDE “RAMAZAN HATIRASI” PANOSU

Uzun kuyrukları görüntüleyen CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Ramazan Hatırası Panosu ile uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları tek bir karede alarak, 2025 yılı Ramazan ayında Kayserili vatandaşların hatıralara ekmek kuyruğu ile kazandığını söyledi.

AKP’Lİ BAŞKANA GÖNDERMEDE BULUNDU

Ünalmış ayrıca AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın “ÇÖK, GÖNDER, ÇÖZÜLSÜN” isimli bir uygulamaya yönelik yaptığı, “Kayseri’de sorunlara anında çözüm dönemi başladı. Gördüğünüz eksiklikleri, arızaları ve diğer sorunları Akıllı Şehir Kayseri uygulaması üzerinden fotoğraflayıp bize iletin, ekiplerimiz hızlı çözüm için harekete geçsin” paylaşıma da göndermede bulundu. CHP’li Ünalmış, Büyükkılıç’ın paylaşımını alıntılayarak şu notu düştü:

“Sayın Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri, Sadece benim değil herkesin gördüğü ama iktidarın ve sizlerin göremediği eksiklik, vatandaşın cebindeki paranın eksilmiş olması… Sorunu acil giderir misiniz?”