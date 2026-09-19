Kaza, saat 17.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun Yavuz Selim Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre M.A.Ş. yönetimindeki 51 AK 670 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın ardından otomobil şarampole devrildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.A.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan N.T. ve H.E.Ö., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.
Yaralı 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.