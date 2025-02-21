Kayseri'de internet üzerinden sahte site tasarlayıp, zararlı yazılım üreterek göndermiş oldukları linkler üzerinden ürün satma vaadi ile 47 kişiyi 745 bin TL dolandıran 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri, internet üzerinden sahte site tasarlayıp, zararlı yazılım üreterek göndermiş oldukları linkler üzerinden ürün satma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu A.S. (26), İ.Ç.Y. (20), B.K. (33), M.T.M. (39), E.A. (22), A.T. (29) ve D.A. (36) isimli şüphelilerin 47 kişiyi 745 bin TL dolandırdığı belirlendi.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.S., İ.Ç.Y., B.K., M.T.M. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.T.'ye de 'ev hapsi cezası' verildi. D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.