Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında SUV tipi aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kuzey Çevreyolu çıkışında meydana geldi. A.D. (32) yönetimindeki 38 ADP 010 plakalı SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta bulunan K.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü A.D. ile araçta bulunan M.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden K.M.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.