Kayseri'de meydana gelen tramvay kazasında bir kadın yaralandı. Yolun karşısına geçmek istediği sırada rahatsızlanarak raylara düştüğü belirtilen Adile U., yaklaşan tramvayın çarpması sonucu aracın altında kaldı. İTFAİYE EKİPLERİ TRAMVAYIN ALTINDAN ÇIKARDI Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Adile U., henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanarak tramvay raylarına düştü. Bu sırada gelen tramvayın çarptığı kadın, aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda tramvayın altından çıkarılan yaralı kadın, sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Adile U., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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