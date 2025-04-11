Kayseri'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan 4 üniversite öğrencisi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bünyan Cezaevi'nden tahliye edilen üniversite öğrencileri, cezaevi çıkışında yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin de tahliye anında gençlerin yanında bulundu.
Gençler, destek eylemlerine katıldıkları için tutuklanmanın kendileri için bir gözdağı olduğunu ancak demokratik haklarını kullanmaktan geri durmadıklarını belirtti.