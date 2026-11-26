Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik iki ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü. Takibin ardından 109 personel ve bir hava aracının kullanıldığı eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 983,85 gram uyuşturucu ile peçeteye emdirilmiş 6 bin 780 içimlik narkotik madde ele geçirildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanan 19 şüpheli cezaevine gönderildi.