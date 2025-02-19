Kayseri'de Semih S.'ye ait 'Cane corso' türü 5 yaşındaki köpek, kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından ayakları bağlanıp, silahla öldürülerek çuvalla sokağa atıldı.

Alınan bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Semih S.'nin bağ evinde beslediği 'Cane corso' türü 5 yaşındaki köpeği, hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce yapılan inceleme sonucu köpeğin, kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından ayakları bağlanmış şekilde silahla öldürülüp, çuvalla sokağa atıldığı belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde 18.02.2025 tarihinde 'Köpeğin dört ayağının bağlanarak silahla öldürülüp çuvala konularak yol kenarına terk edilmesi' olayı ile ilgili Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hayvanları Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından alınan köpek, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji bölümüne teslim edilmiştir" ifadeleri kullandı.