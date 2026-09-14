Kayseri'nin Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Ovaçiftlik Mahallesi mevkisinde dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI

Yeşilhisar yönünde seyir halinde olan 30 yaşındaki Y.K. yönetimindeki 06 BVP 704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürümekte olan E.Ş. (21), S.Ş. (17) ve B.Ş.'ye (15) şiddetle çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

21 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki E.Ş., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan diğer yaralılar S.Ş. (17) Kayseri Şehir Hastanesi'ne, B.Ş. (15) ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

SAZLIKTA 4 SAATLİK GECE OPERASYONU

Kazanın ardından aracını bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü Y.K.'nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin Sultan Sazlığı Milli Parkı yönüne kaçtığını tespit eden ekipler, bölgede çember oluşturdu. Zifiri karanlıkta yaklaşık 4 saat süren arama ve takip çalışmalarının ardından kaçan sürücü sazlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen sürücü Y.K.'nin yapılan alkol testinde alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.