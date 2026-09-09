Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişiden günlerdir haber alamayan yakınları ve komşuları durumu yetkililere bildirdi. Olay, 19 Mayıs Mahallesi Gülyeli Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
KAPIYI İTFAİYE EKİPLERİ AÇTI
Binanın 4’üncü katındaki dairede ikamet eden 48 yaşındaki Deniz Karacabey’e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu dairenin kilitli kapısı açılarak içeri girildi.
YAKLAŞIK 6 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ
Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı incelemelerde, Deniz Karacabey’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Daireden yoğun kötü koku yayılması üzerine ekipler incelemelerini derinleştirdi; Karacabey’in yaklaşık 6 gün önce öldüğü değerlendirildi.
Çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Karacabey'in cansız bedeni, polis ve itfaiye ekipleri tarafından binadan indirilerek cenaze aracına yüklendi.
Karacabey’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.