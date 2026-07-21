Kayseri'de yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 50 KF 381 plakalı yolcu minibüsü ile GG BA 6660 plakalı yabancı menşeli otomobil, bulvar üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 8 kişiyi tedavi edilmek üzere kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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