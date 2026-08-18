Geçtiğimiz hafta TBMM'de kabul edilen ve bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çerçeve Yasa'ya yönelik tepkiler devam ediyor.



Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen Çerçeve Yasa'ya tepki gösterirken, topluluğun önünde basın açıklaması gerçekleştiren Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun'un açıklamasının kısa sürede sosyal medyada milyonlarca paylaşım almasının ardından Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı.



GÖZALTINA ALINDI



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, Rabia Coşkun hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" (TCK m.217/A) suçundan resen soruşturma başlatmasının ardından güvenlik güçleri, kısa sürede Coşkun'u ikametinde gözaltına aldı.



BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK



Emniyette ifade işlemleri devam eden Coşkun, ifadenin ardından bugün adliyeye sevk edilecek. Savcılık ifadesinin ardından Coşkun'un hakimliğe sevk edilmesi bekleniyor.





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