Kayseri'de faaliyet gösteren ünlü sucuk markası Şahin Sucukları'nda geçmişte görev yapan bazı çalışanların, şirketin bilgisi ve iradesi dışında sahte evrak ve belgeler kullanarak finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda 2'si kadın beş şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Olay'da yer alan habere göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; dört şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin mal varlıklarına da tedbir konulduğu öğrenildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Şirket tarafından daha önce yapılan açıklamada, söz konusu işlemlerin şirketin bilgisi ve iradesi dışında gerçekleştirildiğinin iç denetim birimlerince tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, elde edilen bilgi ve belgelerin adli mercilere iletildiği ve soruşturmanın Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü ifade edilmişti.