Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uzun yıllar kamu hizmetinde görev yapan Esmer’in vefatından duyduğu üzüntüyü paylaştı. Vali Çiçek mesajında, “Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım; görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir” ifadelerini kullandı. Çiçek, paylaşımının devamında merhum Şenol Esmer’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mülki idare camiasına başsağlığı diledi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Şenol Esmer’in vefatı, Kayseri’de ve mülki idare camiasında üzüntüyle karşılandı.

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