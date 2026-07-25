Resmi gazetede yayımlanan karar göre; Kayseri'de 3 ve 4'üncü idare mahkemelerinin kurulması ve yargı çevrelerinin "Kayseri'nin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Edirne'de 2 ve 3'üncü idare mahkemelerinin kurulması ve yargı çevrelerinin "Edirne'nin mülki sınırları" olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

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