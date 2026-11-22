Kayseri’de hakkında kesinleşmiş 58 yıl 4 ay 9 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ü. (55), polisin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 26 ayrı aranma kaydı bulunan F.Ü.’nün yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Ü.’yü gözaltına aldı. F.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.