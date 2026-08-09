Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karşı gruptakiler, S.M. ve N.M.'ye biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan S.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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