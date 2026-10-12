Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı’nda meydana geldi.

Yol uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan Y.K., hafif ticari araçla kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren takibi, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde aracın barikat kurularak durdurulmasıyla sona erdi.

18 YAŞINA 4 GÜN VARMIŞ

Ekipler tarafından araçtan indirilen Y.K.'nin yapılan kimlik ve ehliyet kontrolünde, 18 yaşını doldurmasına sadece dört gün kaldığı ve mevcut sürücü belgesinin otomobil kullanmak için yetersiz olduğu belirlendi.

Sürücü Y.K.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 335 bin lira para cezası kesildi.

Uygulanan ceza miktarını duyduktan sonra sinir krizi geçiren Y.K., gözyaşları içinde polis ekiplerine yalvardı.

Kendisini görüntüleyen kameralara karşı, "Ağabey borcumuz vardı bizim, tüm çalıştığım gidecek. Dershane param gidecek" diyerek ağlayan genç sürücü, ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Araç ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.