Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada Hasan Hüseyin Ç.'nin bıçakladığı 45 yaşındaki Mesut Aydın hayatını kaybetti. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Derebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Ç. ile Mesut Aydın arasında araç park etme nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Hasan Hüseyin Ç., Aydın'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Hasan Hüseyin Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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