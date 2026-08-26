Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Battalgazi Mahallesi Kervan Parkı'nda yaşanan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayda, otomobille parka gelen E.U., burada oturan E.K. ve A.D.'ye aracından pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Tüfetten çıkan saçmaların isabet ettiği E.K. ve A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan şüpheli E.U., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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