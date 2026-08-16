Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı Gülük Mahallesi'nde bulunan 7 katlı rezidansın 4. katında yaşayan S.D. (58), ani rahatsızlık geçirdi. Fenalaşarak baygınlık geçiren kişi, aynı odada kalan ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından fark edildi. Komşusunun ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine vardıklarında S.D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. S.D.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı odada bulunan ve ismi henüz tespit edilemeyen kişi, ifadesinin alınması amacıyla emniyet birimlerine götürüldü.

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