Kayseri'de milyem değeri değiştirilmiş altın bilezikleri piyasaya sürerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 115 gram altın bilezik ve 26 bin lira ele geçirilirken, kuyumcuya satılan 40 gram bileziğe de el konuldu.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

115 gram altın bilezik ele geçirildi

Operasyonda A.E.Y. ve R.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda milyem değeri değiştirilmiş 115 gram altın bilezik ile 26 bin lira ele geçirildi.

Kuyumcuya satılan altına da el konuldu

Şüpheliler tarafından bir kuyumcuya satıldığı belirlenen 40 gram altın bileziğe de el konuldu.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Denizli’de sahte jandarma dolandırıcılığı: 700 bin liralık para ve ziynet geri alındı