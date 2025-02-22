Avrupa’da tek Türk takımı F.Bahçe kaldı. Sarı-lacivertliler, Anderlecht zaferinin ardından artık 21 Mayıs’ta Bilbao’daki San Mames Stadı’nda Avrupa Ligi kupasını kazanmanın hayallerini kuruyor. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesi için Kayserili Aziz Mames de bir anlamda F.Bahçe’yi Bilbao’ya çağırıyor.

AVRUPA’DA YAYGIN

Kim bu Aziz Mames? Hristiyanlık âleminde ermişlik katına ulaşmış Kapadokyalı azizlerden biri. Avrupa’daki birçok yere ismi verilmiş. Hasan Dağı’nın eteklerinde yaşamış, vahşi hayvanlardan bile elde ettiği sütle peynir, yoğurt yapıp, fakir Hristiyanlara dağıtarak yardım etmiş bir çoban.

İŞKENCEDEN GEÇTİ

Roma imparatoru Aurelianus’un (270-275) emriyle Kayseri’ye getirilerek işkenceyle öldürüldü.. Mezarı Kapadokyalı Hristiyanlar tarafından çok önemli bir ziyaret yeri haline dönüştürülmüş. Mezar Pir Şemmas adını alarak çok sonraları bölgeye yerleşen Müslümanlar tarafından da ziyaret edilmiş.

TEPESİ TIRAŞLI PAPAZ

San Mames’in Kapadokya’daki türbesi dua edilen, mum yakılan; çaresizlere şifa aranılan bir yatır haline dönüştürülmüş. Şemmas adı eski Türkçede “Başının tepesi tıraşlı papaz” anlamına geliyor. F.Bahçeliler şimdi azizin adını taşıyan Bilbao’daki statta final oynayıp, kupa kaldırırsa mucize olmaz.