

Çomaklı Mahallesi sınırlarında yer alan Kanlıcaöz Yaylası yakınındaki şelale, yaklaşık yarım asır önceki güçlü akışını yıllar içinde kaybetti.

Özellikle son yıllarda etkisini artıran kuraklık nedeniyle yaklaşık 10 yıldır tamamen kuruyan şelale, bu yıl yoğun kar ve yağmur yağışlarının ardından yeniden gür şekilde akmaya başladı.

'BÜYÜKLERİMİZDEN DİNLEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜYE KAVUŞTU'

Çomaklı Mahallesi Muhtarı Hacı Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin eski dönemlerde bu şekilde aktığını büyüklerinden duyduklarını ifade etti.

Kuraklığın etkisiyle su kaynaklarının zamanla azaldığını belirten Kale, şöyle konuştu: "Burası Erciyes Dağı eteklerindeki Kanlıcaöz Yaylası'nın alt tarafında bulunuyor. Eskiden Ermenilerin yaşadığı Paklalık dediğimiz bölge. Büyüklerimizin dediğine göre, bu şelale yıllarca varlığını sürdürmüş. 10 senedir hiç akmıyordu. Yağışların artmasından dolayı eski halini aldı. Şu an babalarımızın, dedelerimizin anlattığı hale geldi. Şelalemiz coştu ve yeniden eski halini aldı. Erciyes'te eriyen karların suları da buraya geliyor. Kar da hızlı eridi. 40-50 senelik eski şelalemize kavuştuk. Şu anda buraya gelip görmek isteyenlerin sayısı da çoğaldı."

BÖLGE HALKI ÇOK MEMNUN

Bölge sakinlerinden Emrah Şensoy, şelaleyi bu denli güçlü akarken ilk kez gördüğünü söyledi.

Yağışların artmasının su seviyesine doğrudan katkı sağladığını belirten Şensoy, "Bu yaşıma kadar ilk defa böyle görüyorum. Son 10 yıldır hiç akmıyordu, su gelmiyordu. Gelip görmek güzel oldu. Köylü olarak şelalenin yeniden akmaya başlamasına sevindik. Bu sene rahmet çok güzeldi ve şelalemiz de yeniden aktı" dedi.

TURİZM VE DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN YENİ ROTA

Salih Karataş, şelalenin yeniden canlanmasının bölge turizmi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin bu güzergâhı tercih edebileceğini ifade etti.

YAĞIŞLARLA SU KAYNAKLARI GÜÇLENDİ

İbrahim Aksoy ise şelalenin eski görkemini hep büyüklerinden dinlediğini anlattı. Aksoy, "Eskiler bu şelaleden çok su aktığını anlatırlardı ama biz hiç görmemiştik. Artan yağışlarla şimdi su çoğaldı. Bu sular Sindelhöyük tarafına gidiyor. Burayı yerinde görmek daha güzel" diye konuştu.