Süper Lig’in 31’inci haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği ve 1 kişi eksik oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.
32’nci dakikada Hajradinovic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fall, Hosseini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Ardından yardımcı hakemin uyarısıyla sonrası penaltı kararı ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
ÖNCE KIRMIZI SONRA GOL
60’ncı dakikada gelişen Kasımpaşa kontra atağında uzun topa hareketlenen Fall, Hosseini’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi bu hareket sonrası direkt kırmızı kart göstererek, İranlı stoperi oyun dışına gönderdi.
76'ncı dakikada Mane’nin sağ kanattan ceza sahası yayının hemen dışına gönderdiği topu kontrol eden Cardoso’nun sert vuruşun meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0
Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.