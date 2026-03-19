Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattındaki Kayserispor, ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük'ü sahasında 1-0 mağlup etti. Karagümrük 37'de Kranevitter'in kırmızı kartıyla 10 kişi kalırken, ev sahibinin galibiyet golü 66'da Onugkha'dan geldi. KÜME HATTI ALEV ALDI Kayserispor galibiyetle puanını 23'e yükseltirken düşme hattının üst sıralarla makası da iyice daraldı. Karşılaşmanın ardından düşme hattı ve yakınında sıralama şöyle oldu: 13- Gençlerbirliği (25 - Maç eksiği var)

14- Antalyaspor (25)

15- Kasımpaşa (24 - Maç eksiği var)

16- Kayserispor (23)

17- Eyüpspor (22)

18- Karagümrük (17)

